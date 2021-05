Atti, regolamenti, testamenti. Mappe, cartoline, fotografie. Studi, ricerche, indagini. Citazioni, cronache, leggende. Cesano di Roma si racconta così.

Se è vero che, come diceva Oscar Wilde, “la memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé”, Cesano di Roma può contare su un archivio della memoria – un patrimonio di ricordi, uno scrigno di testimonianze, una cassaforte di storie – ancora tutto da scoprire e riempire, da analizzare e svelare.

Abbiamo cominciato a farlo con alcuni cesanesi doc che, grazie a operazioni di archeologia familiare o contadina, sociale o religiosa, stanno recuperando un passato che appartiene a tutti noi. Tradizioni, riti, usanze. Opere, costumi, modi. I nostri ieri.

L’Archivio della memoria è a cura di Marco Pastonesi e Fernanda Pessolano, in collaborazione con L’Università Agraria di Cesano, l’archivio fotografico Il Picchio Verde, la pagina Facebook Fototeca di Cesano e numerosi abitanti cesanesi, e fa parte di “Il Viandante sulle mappe”, scienza, arte e letteratura, un progetto dell’associazione Ti con Zero, promosso da Roma Culture e vincitore dell’Avviso Pubblico Eureka!Roma 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali, realizzato in collaborazione con la Siae.