La Tuscia sconvolta per la morte del 29enne schiacciato dal rimorchio

Oriolo Romano piange Federico Gentili – Oggi lutto cittadino – Tanti i messaggi di cordoglio sui social per l’attaccante della Fortitudo Nepi

Aveva soli 29 anni e si era laureato da poco all’Università della Tuscia, alla facoltà di Scienze forestali.

Federico Gentili è morto ieri a Viterbo, in un terribile incidente stradale in strada Ponte del Diavolo all’incrocio con strada Montarone, zona Castel d’Asso.

Era a bordo della sua Alfa Romeo Mito bianca, da solo, quando per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato contro un grosso trattore che aveva un rimorchio carico di fertilizzante organico.

La macchina è stata travolta e schiacciata sotto il mezzo pesante, che per cercare invano di evitare l’impatto è finito al lato della carreggiata.

Per recuperare l’auto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno alzato il rimorchio con un’autogru. Dentro la Mito, distrutta, c’era il corpo senza vita di Federico Gentili.

Otto i pompieri che sono intervenuti sul luogo dell’incidente, insieme alla polizia di stato, alla polizia locale e ai sanitari del 118.

Il ragazzo che ha perso la vita era residente a Oriolo Romano ed era nato a Bracciano. Federico era molto conosciuto anche per la sua passione per il calcio. Era un attaccante e negli ultimi anni aveva fatto parte di alcune squadre laziali di Promozione, Eccellenza o Prima Categoria.

Nell’ultima stagione era alla Fortitudo Nepi, mentre in quella precedente aveva vestito la maglia della Fidene.

La Tuscia è rimasta sconvolta per la morte di Federico, giovane benvoluto e stimato. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio sulla sua pagina Facebook. Tra questi c’è anche chi lo ricorda proprio per la sua bravura in mezzo al campo e gli scrive: “Ciao giocatore”. Una frase per lui c’è anche sulla pagina ufficiale della Fortitudo Nepi: “Non ci sono parole per descrivere quello che proviamo, che la terra ti sia lieve caro Federico”.

Oggi a Oriolo Romano sarà lutto cittadino. “A seguito della tragica scomparsa che ha colpito in maniera così violenta la nostra comunità e la famiglia Gentili, invitiamo tutta la cittadinanza e gli esercizi commerciali a rispettare per le ore 13:00 un minuto di silenzio e di raccoglimento, nonché a sospendere per tutta la giornata qualsiasi attività superflua – si legge in una nota dell’amministrazione comunale -. Con rispetto, ci stringiamo al dolore della famiglia e degli amici”.

