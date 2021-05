La Città Metropolitana di Roma Capitale organizza, in collaborazione con Società Geologica- Sezione di Storia delle Geoscienze, Ordine dei Geologi del Lazio e ISPRA, un convegno online in previsione del quarantennale dell’evento di Vermicino.

L’evento, intitolato “VERMICINO ’81, Anno Zero. La conoscenza geologica del sottosuolo per la sicurezza del territorio e la protezione civile”, si terrà in diretta sul canale YouTube della Società Geologica Italiana venerdì 28 maggio 2021 ore 14.00 sul canale youtube

https://www.youtube.com/watch?v=jeDY2uMXgKo

L’iniziativa si inserisce nel quadro della generale programmazione in materia di rischi territoriali che l’Ente svolge nell’area metropolitana. In particolare il tema del seminario è attinente alle finalità del “Tavolo tecnico per la sicurezza dell’esplorazione del sottosuolo”, che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha istituito di iniziativa nel 2020, di concerto con l’Ordine dei Geologi del Lazio e con la partecipazione di soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella gestione del sottosuolo nell’area metropolitana. L’auspicio è di portare un ulteriore contributo alla crescita della cultura della prevenzione all’interno della comunità tecnica e della società.

