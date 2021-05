Scompare, dopo una lunga malattia. Alfonso Minnucci. Che la terra ti sia lieve

Siamo addolorati per la prematura scomparsa del nostro caro compagno di viaggio Alfonso Minnucci.

Tutto il circolo del Partito Democratico di Anguillara Sabazia si unisce al cordoglio della famiglia.

PD Anguillara Sabazia

L’agone esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alfonso Minnucci e grande vicinanza alla famiglia.

Si è distinto nella sua vita per l’attaccamento alla famiglia in primis, ma anche agli amici, per la passione politica che lo ha visto militare nel PCI, poi nel PDS, nei DS, e infine nel PD, e per le doti di imprenditore.

Anguillara perde un pezzo della sua storia.

L’agone