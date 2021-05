Successione: Prodi d’accordo con Letta mentre Marcucci critica: “Sbagliato parlare di nuove tasse”

L’ex premier si schiera con il segretario mentre l’ex capogruppo al Senato ed esponente della corrente Base Riformista va all’attacco

Uno, l’ex premier fondatore dell’Ulivo, d’accordo, L’altro, l’ex fedelissimo di Renzi ma poi restato tra i democratici nella corrente i base riformista contrario,

“Sono d’accordo. Ne avevo già parlato in un libro di 3 anni fa. Ne hanno fatto un incidente per incastrare Letta. Sono meno d’accordo sulla dote ai giovani: ci vuole un sistema articolato di aiuti”.

Così Romano Prodi, ospite della puntata di oggi di Fuori Tg, rubrica quotidiana di approfondimento del Tg3 nazionale sulla tassa di successione proposta dal segretario dem Enrico Letta. Sull’Europa, Prodi ha affermato: “E’ bloccata dai diritti di veto, una tragedia: vanno superati, vale per le tasse, vale per la Libia, vale per tutto”.

La critica di Marcucci

“Parlare di nuove tasse ora è semplicemente sbagliato. Vedo che il segretario Letta ha spostato il tiro. È bene parlare di una riforma fiscale complessiva, lavoriamo su quella. Non perdiamo il legame con il governo Draghi. Quanto al Pd, spostarsi troppo da una parte o dall’altra è un errore, il Pd ha senso se mette insieme tutti i migliori riformismi della tradizione”.

Così il senatore Pd Andrea Marcucci

