Sondaggio: Lega in testa, Pd e Fdi secondi a pari merito

Il partito di Salvini sempre al 21.3%. Letta e Meloni al 19,5%. Italia Viva sotto il 2%

Salvini, dopo essersi dimenato all’interno del Governo mostrando il classico atteggiamento di chi, però, sta all’opposizione alla fine è riuscito nel suo intento: l’indice di gradimento del suo partito si è alzato.

La Lega, infatti, si è confermata primo partito d’Italia (21,3%) conquistando uno 0,3% in piu’ rispetto alla scorsa settimana, mentre Fratelli d’Italia resta stabile al secondo posto con il 19,5%, ‘pari merito’ con il Pd che, con un +0,3% raggiunge la stessa percentuale del partito di Giorgia Meloni. Lo si evince dal sondaggio settimanale Radar Swg sulle intenzioni di voto.

Quanto agli altri partiti, dopo Fdi e dem, il M5S si attesta a quota 16,5%, ancora in discesa (-0,3%), mentre FI perde uno 0,1 e resta al 6,9%. Azione cala ancora al 3,3% (-0,2), come pure Sinistra Italiana (2,7%, -0,2%). Con un +0,1%, +Europa arriva al 2%; segue MdP Articolo 1 (1,9%, +0,1%), Italia Viva e’ stabile all’1,8%, la stessa percentuale dei Verdi che perdono lo 0,2%. Le altre liste sono al 2,8% (+0,2%).

(Globalist)