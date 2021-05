Marco Crocicchi Sindaco – Il Coraggio di Cambiare: SPORT BENE COMUNE

Riceviamo e pubblichiamo l’annuncio di un nuovo incontro pubblico, Giovedì 27 Maggio, per discutere di SPORT BENE COMUNE promosso dalla coalizione che propone Marco Crocicchi Sindaco di Bracciano

Parlare di sport significa parlare di dedizione, rispetto e passione: ciò che è mancato in questi anni.

Per oltre tre anni Bracciano è stata colpevolmente privata delle strutture sportive, luoghi fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze e per il benessere generale della collettività.

Una comunità si forma attraverso i momenti di socializzazione e tutti noi sappiamo bene quanto lo sport favorisca quei momenti.

Noi immaginiamo un progetto di sport che si rivolga a tutti i cittadini e le cittadine, giovani, adulti di ogni età e persone con disabilità, con la creazione di nuovi spazi dedicati alle attività sportive e motorie nei parchi di Bracciano, ma anche con il recupero e la valorizzazione di quelle già esistenti.

Il difficile periodo che abbiamo attraversato e del quale iniziamo a vedere probabilmente la conclusione, ci ha fatto capire come la nota locuzione latina “mens sana in corpore sano” oggi più che mai sia divenuta attuale.

Sviluppare una cultura sportiva tra la cittadinanza rappresenta anche una valida opportunità per prevenire malattie come l’obesità, per arginare il disagio sociale accresciuto ed evidenziato come conseguenza della pandemia in tutte le categorie sociali.

Grazie al fondamentale sostegno delle associazioni sportive esistenti e grazie alla ricchezza naturale del nostro territorio che è una palestra a cielo aperto, intendiamo sviluppare un turismo sportivo, un turismo di qualità rispettoso delle bellezze di Bracciano e che consenta la creazione di nuove opportunità lavorative, favorendo le realtà economiche locali.

Sosteniamo uno sport inclusivo, democratico, accessibile a tutti/e, ancor più dopo la situazione di indigenza creata dalla pandemia.

Di questo parleremo Giovedì alle 21 su Google meet. Per partecipare, chiedici il link tramite messaggio privato.

Invitiamo le associazioni sportive e tutti i cittadini a partecipare.

Costruiamo insieme una proposta concreta per rilanciare lo sport a Bracciano!

Marco Crocicchi Sindaco – Il Coraggio di Cambiare