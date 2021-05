Laforgia (LEU) sui licenziamenti: “Basta cedere ai ricatti di Confindustria”

Il senatore di Leu: “Continuiamo a chiedere la proroga del blocco dei licenziamenti fino ad ottobre per poter mettere in sicurezza migliaia di posti di lavoro che andrebbero persi”

Le tasse ai ricchi no. Le semplificazioni che per qualcuno vogliono dire più lavoro precario e già sfruttamento.

E cos’altro?

“Il governo non può cedere ai ricatti di Confindustria, nonostante il lavoro di mediazione del ministro Orlando restano vuoti da colmare per garantire ai lavoratori tutele e diritti. Continuiamo a chiedere la proroga del blocco dei licenziamenti fino ad ottobre per poter mettere in sicurezza migliaia di posti di lavoro che andrebbero persi. I sindacati devono essere coinvolti in queste decisioni”. Lo ha detto il senatore di Leu Francesco Laforgia.

Fornaro: proroga licenziamento per ripresa inclusiva

“La proroga del blocco dei licenziamenti non è un regalo fatto a qualcuno a danno di altri, ma l’esatto contrario: una misura per garantire una ripresa economica inclusiva.

L’accanimento di Confindustria contro la proroga non è spiegabile se non con una volontà di ritorno a un passato caratterizzato da minori tutele per i lavoratori. La campagna di autentica intimidazione contro il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, è inaccettabile e deve terminare al più presto”.

Lo ha affermato il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro.

(Globalist)