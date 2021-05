La frecciata di Letta: “Tra Salvini e Speranza Draghi non è restato nel mezzo ma ha scelto il rigore”

Il segretario del Pd: “Il premier non ha dato retta a chi chiedeva sin da subito aperture sbracate, che non avevano in quel momento una evidenza”

Una frecciata al capo della Lega che per guadagnare consensi ha sempre proposto ricette alla Bolsonaro contestando le restrizioni e cercando di cavalcare il malcontento delle categorie costrette alle chiusure.

“Tra Salvini e Speranza, Draghi non è stato nel mezzo. Ha assunto una posizione basata su riaperture irreversibili: basata sul rigore, su dati scientifici. Non ha dato retta a chi chiedeva sin da subito aperture sbracate, che non avevano in quel momento una evidenza”.

Lo ha detto a ‘Di Martedì’ il segretario dem Enrico Letta.

“Questa libertà – ha osservato l’ex premier – è dovuta a scelte responsabili precedenti”. “Penso che siamo in un momento bellissimo: dopo un anno e mezzo di dramma, disastro, di lutti, guardiamo al futuro con speranza perché si sono fatte le scelte giuste”, ha aggiunto Letta

(Globalist)