Fratoianni: “Draghi lanci una missione per evitare tragedie in mare”

Il segretario di Sinistra Italiana; “Le foto pubblicate da Oscar Camps sono foto terribili che spezzano la parola. Questo accade ogni giorno”

L’immagine ha un valore semantico molto più forte di ogni parola spendibile.

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni esprime il suo cordoglio e chiede di fare qualcosa per regolare le tragedie del Mediterraneo.

“Le foto pubblicate da Oscar Camps sono foto terribili che spezzano la parola. Questo accade ogni giorno, e l’ho visto con i miei occhi partecipando alle loro missioni. Però è necessario sapere quello che accade, prenderne consapevolezza. E poi trovarla qualche parola. Perfino qualche parola di maledizione nei confronti di chi l’Europa per prima e tanta parte della politica italiana su questo fronte volta la testa dall’altra parte”.

“Non è impossibile evitarle queste tragedie – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra – Lo si è visto con assetti navali istituzionali e lo si è visto con la generosità delle missioni delle Ong e che sono state in grado di evitare che delle persone affogassero nel Mediterraneo. E poi parole che dicano che non ci si può girare dall’altra parte guardando la Libia con il quale continuiamo a cooperare con una guardia costiera che continuiamo a finanziare, che non salva vite, ma cattura e traffica sugli esseri umani. Non bastano i buoni sentimenti, che peraltro qualcuno disprezza e ci vuole davvero coraggio a farlo ma servono scelte politiche chiare e nette. Se il presidente del consiglio Draghi pensa davvero che queste immagini siano inaccettabili si proceda – conclude Fratoianni – vi sia una missione militare italiana ed Ue che eviti queste tragedia in quel mare che è ormai un cimitero liquido”.

