La Città metropolitana di Roma ha ospitato a Palazzo Valentini la “Giornata internazionale dei bambini scomparsi” organizzata da Telefono Azzurro e il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse.

Ringraziamo gli organizzatori dell’evento, i gentili ospiti e quanti hanno dato il loro contributo a questa giornata ricca di spunti e riflessioni.

“L’occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi ci ha dato lo spunto per ribadire la necessità di una massima attenzione su questo tema. Anche come amministratori di Enti territoriali abbiamo l’obbligo di cogliere e saper utilizzare codici e dinamiche tipiche dei giovani, personali e di gruppo, affinché siano efficacemente “ascoltati”. Dobbiamo sì dare ai nostri ragazzi gambe forti per camminare domani, ma altrettanta attenzione e protezione proprio là dove più serve.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma