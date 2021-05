Brividi nella Capitale: la destra valuta se candidare Gasparri sindaco di Roma

Il nome dell’ex missino ora passato in Forza Italia piace: “Il mio numero ce l’hanno, se vogliono mi chiamano, se vogliono fare diversamente scelgano un candidato forte”.

Una candidature che farebbe venire i brividi perfino alla persona più algida che esista.

“Oggi si riuniranno i leader della coalizione, io non parteciperò a quella riunione, per lasciarli liberi di discutere. Decidano quello che vogliono, non ci si auto candida. Se c’è già l’accordo? Non mi risulta e non ne ho notizia, il mio numero ce l’hanno, se vogliono mi chiamano, se vogliono fare diversamente scelgano un candidato forte”.

Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, uno dei nomi più volte circolato come candidato-sindaco del centrodestra a Roma.

”Se hanno un candidato buono lo sostengo, spero che Bertolaso ci ripensi, se lo facesse saremmo tutti più contenti”, ha concluso Gasparri.

(Globalist)