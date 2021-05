Aung San Suu Kyi in aula per la prima volta dal colpo di stato dell’esercito

La leader della Lega nazionale per la democrazia: “Il partito deposto esisterà finché esisterà il popolo”

La leader birmana Aung San Suu Kyi, leader della Lega nazionale per la democrazia, ha parlato per la prima volta in un’aula di tribunale, assistita dal suo avvocato, dalla sua deposizione a capo del governo da parte dell’esercito che ora detiene il potere del Paese.

“Il partito estromesso esisterà fino a quando esisterà il popolo”, ha detto in aula il premio Nobel per la pace. “Ha auspicato che il suo popolo rimanga in buona salute e ha affermato che la Lega nazionale per la democrazia esisterà finché esisterà la gente perché è stata fondata per le persone”, ha detto il suo avvocato, Min Min Soe.

(Globalist)