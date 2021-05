La Cnn caccia il repubblicano Santorum per i suoi commenti razzisti

L’ex candidato repubblicano alla Casa Bianca non sarà più tra i commentatori per gli insulti ai nativi americani

Avevano fatto scalpore le sue dichiarazioni razziste contro i nativi americani: adesso l’ex candidato repubblicano alla Casa Bianca Nick Santorum non sarà più un commentatore politico della Cnn.

L’ex senatore in un evento della Young America’s Foundation il mese scorso ha detto: “Abbiamo i nativi americani ma diciamolo chiaramente non c’è molto di loro nella cultura americana”.

Qualche giorno dopo Santorum ha cercato di spiegare che non si era espresso chiaramente e che non era sua intenzione sminuire il ruolo dei nativi americani. Ma le sue spiegazioni non sono bastate a placare le critiche e l’ex senatore è stato scaricato.

(Globalist)