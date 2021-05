Buffagni (M5s) al Pd e altri: “Fronte largo per fermare i disastri di Fontana in Lombardia”

L’ex viceministro dello Sviluppo economico: “È fondamentale che tutto parta da un percorso di ascolto di un territorio che rappresenta il motore economico del Paese”

L’operato di Fontana, soprattutto nel campo della sanità, ha sfiorato in alcuni momenti il ridicolo e serve che qualcosa cambi per aggiustare tutti i danni di questi ultimi anni.

“Serve costruire da subito una proposta con un fronte largo per superare il disastro di Attilio Fontana e della Lega in Lombardia”, dichiara l’ex viceministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni (M5s), in un’intervista al quotidiano La Repubblica.

“È fondamentale – afferma Buffagni – che tutto parta da un percorso di ascolto di un territorio che rappresenta il motore economico del Paese, per raccogliere energie trasversali e ricostruire la sanità dopo la devastazione di questi anni”.

E aggiunge: “Tutte le buone esperienze e professionalità sono ben accette, senza pregiudizi, ma la necessità é quella di andare oltre alla gestione fallimentare della Lega e di FdI, ripartendo da lavoro e salute. Costruire e non combattere, ci sono tante professionalità umiliate in questi anni dalla lottizzazione leghista a partire dalla Regione. Pensi alle vaccinazioni: appena e’ stata bypassata la Regione, superando Aria spa e affidando le prenotazioni a Poste, le vaccinazioni sono ripartite alla grande, questo a dimostrazione che il tessuto del territorio è fondamentalmente sano”, conclude il parlamentare.

(Globalist)