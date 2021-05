Bagno di folla senza mascherina: multato il negazionista Bolsonaro

Le autorità sanitarie dello stato di Maranhao contro il presidente che ha violato la norme nonostante il dilagare del virus

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato multato per un raduno non autorizzato e nel quale nessuno dei presenti indossava la mascherina. Bolsonaro infatti era anch’egli presente al bagno di folla ad Acailandia e per questo dovrà pagare un’ammenda per la violazione delle regole anti-Covid, lo ha annunciato il governatore di questo stato nel nord-est del Paese.

Le autorità sanitarie di Maranhao “hanno inflitto una multa al presidente della Repubblica, che ha provocato raduni senza la minima precauzione sanitaria”, ha spiegato su Twitter il governatore Flavio Dino, della sinistra che si oppone a Bolsonaro. “La legge è uguale per tutti”, ha aggiunto, aggiungendo che i decreti in vigore a Maranhao “vietano raduni di oltre 100 persone e richiedono l’uso di mascherine”.

(Globalist)