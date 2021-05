Subappalto libero, i sindacati pronti allo sciopero generale

Senza Diritti. Lo prevede la bozza del decreto Semplificazioni, fortemente voluta da palazzo Chigi. Battaglia politica nel governo: Giovannini, Pd e Leu sono contrari.

Oseranno ribellarsi in Cdm a Draghi? Nel Pnrr si prevedeva entro maggio il decreto su conferenze dei servizi e Valutazione di impatto ambientale. Sugli appalti l’intervento era previsto entro l’anno con legge delega

Le bozze si susseguono e hanno sempre un punto confermato: subappalto senza soglia. Stiamo parlando del decreto Semplificazioni, un provvedimento che dovrebbe andare in consiglio dei ministri la prossima settimana.

Il limite massimo fissato al 40% della quota subappaltabile che era in vigore per tutto il 2021 scompare dal dl semplificazioni. “Il contratto – si legge nella bozza del provvedimento – non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché l’integrale esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti”.

Ma che nel governo ha un’urgenza quanto meno sospetta. Si tratterebbe del primo provvedimento legato al Pnrr e della prima riforma chiesta dalla commissione Europea come condizione per erogare i 200 miliardi del Recovery fund. IN REALTÀ LA REAZIONE FURIOSA dei sindacati – che con gli edili minacciavano già lo sciopero generale giovedì – è dovuta anche alla contestazione di questa imposizione europea e dei tempi della riforma stessa. ……

(Fonte Liberoquotidiano e Il Manifesto)