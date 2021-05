Olimpiadi 2020: Elia Viviani e Jessica Rossi saranno i portabandiera italiani

Saranno il ciclista e la tiratrice al volo i due portabandiera dell’Italia ai prossimi Giochi Olimpici. La coppia succede a Federica Pellegrini, rappresentante nelle Olimpiadi di Rio del 2016.

Mancano circa due mesi dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo e l’Italia ha ufficializzato i suoi portabandiera, che per la prima volta saranno due: come annunciato dal presidente del Coni Giovanni Malagò, si tratta del ciclista Elia Viviani e della tiratrice a volo Jessica Rossi, che sfileranno davanti a tutti per il nostro Paese il prossimo 24 luglio.

La scelta è ricaduta su due atleti che hanno già scritto pagine importanti di sport ai Giochi olimpici.

Partiamo da Elia Viviani, classe ’89, di origine veneta, il quale debuttò a Londra nell’omnium chiudendo sesto dopo aver sfiorato la medaglia, per poi ottenere il suo riscatto a Rio De Janeiro, nel 2016, dove la stessa disciplina lo premiò con un oro indimenticabile.

Jessica Rossi, emiliana e classe ’92, è stata campionessa olimpica a Londra 2012 nel trap, ad appena vent’anni e con il record del mondo.

I due sportivi saliranno al Quirinale il prossimo 23 giugno – a un mese dal via – per ricevere il Tricolore dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e portarlo in Giappone.

Ciclismo e tiro a volo non avevano ancora ricevuto questo onore nella storia dell’Italia delle Olimpiadi, nonostante un cammino per entrambi costellato da vari successi: 33 ori, 16 argenti e 10 bronzi tra strada, pista e mountain bike per il primo, mentre 9 ori, 8 argenti e 8 bronzi per il secondo.

(Agi)