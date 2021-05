Boccia incalza Salvini: “Il Pd ha fatto un appello per le vaccinazioni, lo faccia anche la Lega”

Il deputato del Pd: “Ci sono milioni di persone che non hanno risposto perché scettici o negazionisti”

Salvini in tutto questo tempo è stato attento a non mischiarsi con i negazionisti e movimenti No mask,

ma allo stesso tempo ha sbandierato la necessità di misure meno drastiche anche in piena emergenza, definendo “ideologiche” le restrizioni di contrasto al Covid volute soprattutto dall’ala sinistra del governo.

Insomma, come Trump che si è vaccinato, ma in privato per non scontentare i negazionisti che lo seguono e che lo votano, anche Salvini ha dato un calcio al cerchio e uno alla botte. Intanto il responsabile degli enti locali del Pd, Francesco Boccia, lo ha invitato a fare un appello pubblico a tutti i suoi elettori per la campagna vaccinale in corso.

“La campagna di vaccinazione sta andando molto bene e il Pd sostiene il grande impegno del governo. Inizia, però, ad essere preoccupante, e noi lo denunciamo ogni giorno attraverso i nostri sindaci e i Presidenti di Regione, la quota di persone che volontariamente non si vaccinano man mano che si scende con le fasce d’età”, ha detto Boccia.

“Vorrei che le tutte le forze politiche facessero un appello alla vaccinazione, così come fa il Partito democratico; a partire dalla Lega di Salvini -ha aggiunto. Il nostro timore è che potremmo ritrovarci ad agosto-settembre, dopo aver fatto ogni sforzo per la vaccinazione di massa in tutta Italia, con un numero da cinque a dieci milioni di persone che non hanno risposto alla chiamata perché scettici o addirittura negazionisti”.

“Questi comportamenti vanno duramente censurati perché potrebbero aumentare i portatori di varianti nell’autunno prossimo. Sarebbe molto grave se ci fossero forze politiche che ammiccano o strizzano l’occhio a questi comportamenti irresponsabili. Sulla necessità di fare a tutti i vaccini anti Covid-19 serve la massima unità politica”, ha concluso Boccia.

