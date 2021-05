Bersani: “Salvini vuole Draghi presidente perché non regge due anni in questa situazione”

L’esponente di Leu sul govrno; “Il Quirinale è un tema che maschera il disagio politico di una maggioranza che non ha motivo di stare assieme”

Lui ha capito e l’ha detto.

“A otto mesi dall’elezione del nuovo presidente della Repubblica si pensa di sapere già cosa farà Mattarella, Draghi, Cartabia…vuole dire avere una convenzione con il mago Otelma”.

Lo ha detto Pierluigi Bersani intervenendo a Piazzapulita su La7.

“Inutile parlarne ora, finchè non saremo lì…”, ha continuato aggiungendo: “Intanto prendiamo con rispetto le cose che una persona seria come Mattarella dice: lui pensa che non sia il caso di ricandidarsi. Poi – ha rilevato Bersani – da qui a la si vedrà”.

(Globalist)