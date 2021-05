A Roma e nel Lazio lo sportello legale per i diritti delle persone con disabilità

La FLC CGIL di Roma e Lazio apre presso le propria sede di via Buonarroti 12, uno sportello legale per i diritti delle persone con disabilità,

nato dalla collaborazione tra CGIL, FLC CGIL e lo studio legale Americo di Roma.

Lo sportello nasce per soddisfare alcuni bisogni informativi e di assistenza ovvero:

fornire informazioni utili a tutelare legalmente le persone con disabilità nell’accesso pieno alle tutele ed ai sistemi di sostegno della condizione di fragilità previsti dalle norme, quando queste siano ingiustamente negate o limitate;

utili a tutelare legalmente le persone con disabilità della condizione di fragilità previsti dalle norme, quando queste siano ingiustamente negate o limitate; fornire assistenza alle persone con disabilità e ai loro familiari, per diffondere la conoscenza dei servizi e delle opportunità e aiutarle a tutelare i loro diritti ;

alle persone con disabilità e ai loro familiari, per e aiutarle a ; fornire informazioni sui propri diritti e sugli strumenti oggi a disposizione affinché quegli stessi diritti siano rispettati e difesi in tutti i contesti della vita;

affinché quegli stessi diritti siano rispettati e difesi in tutti i contesti della vita; garantire inoltre un’adeguata informazione e tutela ai genitori di figli e figlie con disabilità inambito scolastico, in tutti i casi di mancato o parziale accesso alle opportunità previste dalle norme al fine di sostenere gli alunni e le alunne con disabilità in maniera adeguata alla propria formazione scolastica.

Tale servizio riguarda tutti i comparti ivi compresi quelli della scuola, università e ricerca. Per quanto concerne in particolare l’ambito scolastico, l’Avvocato Francesco Americo offrirà consulenza ed assistenza legale: dall’attività stragiudiziale (diffide, istanze di accesso agli atti) a quella giudiziale (ricorsi al TAR e al giudice civile per il riconoscimento delle ore aggiuntive di sostegno), al fine di sostenere gli alunni con disabilità nel loro diritto, costituzionalmente tutelato, a ricevere un’istruzione adeguata.

Il servizio verrà prestato a titolo gratuito.

Per informazioni scrivi a studiolegaleamerico@gmail.com

Chiama il numero 3408148383

Allo sportello si accede previa prenotazione obbligatoria, scrivendo a legale.flcgilromaelazio@gmail.com