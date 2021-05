Novità sul Green Pass: durerà 9 mesi e sarà valido 15 giorni dopo la prima dose

Secondo Giorgetti, il Green Pass potrebbe essere uno strumento utile anche per riaprire le discoteche

Potrebbe veramente riaprire le frontiere l’utilizzo immediato del Green Pass.

Se fino adesso c’era stata un po’ di confusione sui termini di utilizzo, nelle ultime ore sembra che si sia fatta chiarezza.

La “certificazione verde Covid-19” ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. E’ quanto prevede il testo finale del nuovo dl Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto dispone che il “green pass” sia rilasciato “anche contestualmente alla prima dose di vaccino” e che diventi valido dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che il governo potrebbe prevedere l’utilizzo del “green pass” anche per riaprire le discoteche, l’unico settore che per il momento non ha un’indicazione di quando potrà ripartire.

(Globalist)