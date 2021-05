     IL Paradosso FEDEZ

La ricorrenza del 1° Maggio è stata l’occasione per Fedez di dare sfogo a tutta la sua passione politica a sostegno del DDL Zan che riguarda le misure per prevenire e contrastare atti di discriminazione e di violenza di vario genere.

La materia è già trattata nel codice penale ma non prevede espressamente reati, in estrema sintesi, concernenti la discriminazioni e le violenze contro l’omofobia, pertanto il promotore della legge ha ritenuto di introdurre alcune puntuali integrazioni.

Prescindendo ora dai contenuti su cui mi riservo di esprimere, non sullo scopo della legge, il mio parere contrario in altra sede, vorrei delineare la figura di Fedez sotto il profilo morale e politico.

Il rapper, credo che si definisca così chi canta in quel modo, ha ricordato alcune frasi orrende e inaccettabili riguardanti gli omosessuali attribuite a tre iscritti della Lega.

Nulla da eccepire sulla legittima e inalienabile libertà di espressione che stigmatizza la gravità delle esecrabili parole contenute in quelle frasi ma per semplice dovere di cronaca devo riportare quanto detto da Fedez anni fa a proposito di Tiziano Ferro.

“mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing

ora so che ha mangiato più wurstel che crauti” e

chiamando in causa Cristicchi ” ciao sono Tiziano , non è che me lo …”

A parte l’ignoranza crassa di utilizzare termini in lingua inglese che hanno tutt’altro significato mi sembra che le frasi di suoi componimenti riportate sulla stampa, che non oso citare per intero, siano funzionali a delineare il livello “artistico” di Fedez.

Probabilmente l’invidia per il successo di Tiziano Ferro era così forte che il rapper non ha trovato di meglio che porre l’accento erga omnes, si dice che abbia 12 milioni di followers, sull’orientamento sessuale di Tiziano Ferro ritenendo che l’omosessualità del cantante fosse argomento utile per porne in ombra l’immagine.

Fedez, subissato dalle critiche, ha cercato di porvi rimedio affermando che voleva dire il contrario, giustificazione che ai più compreso Tiziano Ferro è apparsa come volerci mettere”una pezza a colori”.

Un’altra pietra miliare della poetica “fedeziana” sono i versi seguenti “carabinieri e militari, io li chiamo infami tutti quei figli di cani, tu come li chiami?”

Io militare me la dovrei prendere?

Assolutamente no!

Non essendo un microbiologo non ho titolo ad occuparmi dei microbi appartenenti a sottospecie culturali.

Peraltro l’effetto più sconcertante dell’intervento di Fedez sul palco del concertone è stato l’affollarsi di politici in soccorso del rapper, nuovo” maitre à penser”, nel tentativo di acquisire il consenso dei fantastici e favolosi 12 milioni di followers.

Ne deriva che per fare approvare una legge riguardante l’affermazione di diritti ritenuti meritevoli di essere più fortemente tutelati, la parte politica proponente si aggrappa a Fedez.

Personaggio, di cui ho cercato di delineare l’elevato profilo artistico e l’alto senso delle istituzioni repubblicane, ritenuto guida morale e intellettuale che con i suoi scritti e discorsi sarebbe in grado di orientare e influenzare la società italiana.

Donato Mauro