Da Letta nuovo monito a Salvini: “Che ci fa chi non crede nell’Europa dentro un governo europeista?”

Il segretario del Pd: “Se il segretario della Lega ci segue sia conseguente con le cose che ha fatto o che dice”

Il segretario del Pd Enrico Letta, rispondendo ad una domanda a Bruxelles, a margine di una colazione con David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, ha lanciato una stoccata a Matteo Salvini.

“Non vedo cosa ci faccia chi non crede nell’Europa dentro un governo europeista come questo, quindi chi sta dentro questo governo crede nell’Europa”.

“Vuol dire – ha continuato – che Matteo Salvini crede nell’Europa e nell’europeismo: se è così siamo contenti e bisogna che sia conseguente anche con le cose che ha fatto o che dice”.

Per quanto riguarda il Pd, “non ho nessun dubbio e ho ribadito in tutti gli incontri” di oggi a Bruxelles che “la nostra posizione è per un governo europeista”, ha concluso.

(Globalist)