Carfagna: “Salvini non guardi ai sondaggi ma Letta non contribuisce alla serenità”

La ministra per il sud: “Torneremo a contrapporci, a discutere, ma adesso usciamo da tunnel del Covid”

Lei cerca di prendere le distanze un po’ da tutti. Anche se Forza Italia è stretta nella trappola sovranista.

“Perché mai Salvini dovrebbe destabilizzare il governo? È andato avanti con slogan come Prima gli italiani e questo governo difende i cittadini italiani. Mi auguro che chi dice Prima l’Italia, in un momento disastroso come questo, metta da parte i sondaggi”.

Lo ha detto la ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna (Fi), ospite a Otto e mezzo su La7.

“Anche Letta non contribuisce alla serenità del clima politico. Ttti dovremmo evitare di belligerare: torneremo a contrapporci, a discutere, ma adesso usciamo da tunnel del Covid”

(Globalist)