Il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci e il nuovo Direttore Generale ASLRoma4 Cristina Matranga sottolineano i risultati positivi del nuovo hub di Bracciano, ma entrambi avvertono: “Non si abbassi la guardia proprio ora”.

Nella mattinata di lunedì 17 Maggio 2021, il nuovo Direttore Generale della ASLRoma4 Cristina Matranga si è recata in visita al Centro Vaccinale allestito all’interno della Caserma Cosenz di via Principe di Napoli. Successivamente ha raggiunto il nuovo Hub anche il Consigliere Regionale di riferimento del territorio, Emiliano Minnucci. Ad accoglierli, hanno trovato il Generale di Brigata Fabio Giambartolomei e il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli. In un primo momento, la visita alla Caserma ha riguardato i locali dediti alla vaccinazione. Successivamente, il Generale Giambartolomei ha guidato gli ospiti all’interno dell’area museale.

Un risultato all’insegna della collaborazione

Dai loro interventi a fine tour, è evidente la soddisfazione per i risultati ottenuti attraverso la collaborazione tra i vari enti del territorio. Il nuovo Direttore Generale AslRoma4 Cristina Matranga ha voluto sottolineare la professionalità e la preparazione della Task Force della quale ha preso il comando, ringraziando allo stesso tempo le Istituzioni per la loro pronta ed efficace collaborazione: “Sono arrivata da una settimana ma ho trovato una grande squadra. Ringrazio il Sindaco Tondinelli e il Generale Giambartolomei, che ci ospita in questa bellissima Caserma. Ci sono ottimi presupposti per fare un ottimo lavoro non solo qui a Bracciano ma su tutto il territorio”. Inoltre, si è soffermata sui risultati ottenuti nello scorso Open Day: “ La risposta all’iniziativa è stata superiore alle nostre previsioni. Nonostante ciò, siamo stati capaci di gestire la situazione in modo tale da non creare assembramenti o resse. Un esperimento ben riuscito che può essere ripetuto”.

Il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci sulla stessa onda ha voluto complimentarsi per l’operato della ASL, capace di fronteggiare emergenze che hanno interessato l’opinione pubblica nazionale: “Tengo molto a fare i complimenti a tutta la Pubblica Amministrazione e alla ASL. In particolare la gestione della questione dei rientri alla Sardegna della scorsa estate ha dimostrato la capacità di fronteggiare una situazione di enorme portata.”

Vietato abbassare la guardia

L’altra faccia degli interventi è però all’insegna della cautela. Le belle giornate e le notizie positive che arrivano dal fronte vaccini possono trasmettere il falso messaggio che la questione COVID sia ormai alle spalle. La paura è quindi che tutto ciò possa far abbassare la percezione del pericolo. Una preoccupazione che si sente nelle parole del Consigliere regionale Minnucci che, consapevole dei netti miglioramenti, tiene però a far presente che la recente apertura non è che un piccolo passo verso la normalità: “È giusto essere ottimisti, i numeri dei contagi e dei pazienti COVID sono in netta decrescita. Ma non si deve abbassare la guardia. Il virus è ancora attorno a noi e bisogna monitorare gli sviluppi delle nuove varianti”. L’intervento del Direttore Sanitario della ASLRoma4, Dott Ssa Carmela Matera, è dello stesso tenore ricordando il fatto che nella ASL sono ancora presenti pazienti e che i reparti dediti al Covid sono ancora lontani dall’essere chiusi: “La diminuzione dei pazienti COVID nel nostro territorio è in linea con il trend nazionale. Nella struttura di Civitavecchia comunque rimangono presenti dei pazienti. I reparti appositi resteranno comunque aperti in concordanza con la Direzione Generale, con lo scopo di monitorare le varie evoluzioni del virus.”

Scuola e responsabilità personali

È quindi sulla responsabilità personale dei singoli cittadini che le istituzioni concentrano la loro preoccupazione e la loro fiducia, chiedendo di evitare assembramenti, feste et similia. Emblematico in questo senso il tema della scuola, sul quale il Direttore UOC SISP la Dott.ssa Simona Ursino sostiene veementemente la validità del protocollo, facendo notare come i cluster sviluppatesi nelle scuole abbiano delle cause esterne agli istituti scolastici: “Se i protocolli vengono rispettati, le possibilità di contagio sono bassissime. La vera questione è vedere cosa succede all’esterno delle scuola. A Parte i pochi casi in cui il protocollo era stato interpretato in maniera erronea, tutti I casi che abbiamo riscontrato sono figli di comportamenti non appropriati all’esterno degli istituti, come feste di compleanno non sicure o cene di classe”.

Sul tema è intervenuto anche il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli che ha assicurato il totale impegno del Comune di Bracciano nel rispetto delle normative: “Il Comune si è messo a totale disposizione delle Istituzioni, rispondendo prontamente alle richieste e assicurandoci che tutte le normative fossero rispettate”.

Le Istituzioni del nostro territorio stanno quindi rispondendo presente, mettendosi in gioco e stanno fronteggiando al meglio lo stato di emergenza in cui stiamo da ormai oltre un anno. La palla ora passa ai cittadini in questo periodo di riaperture, non solo per quanto riguarda la riapertura dei negozi ma anche per quello che sarà la ripresa della socialità. La speranza è che la voglia di normalità non superi il senso di responsabilità civica che finora ha caratterizzato le azioni quotidiane della stragrande maggioranza della popolazione sul territorio.

Emiliano Scentoni e Jacqueline Velia Guida