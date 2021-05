Speranza orgolioso: “28 milioni di vaccinati. Un italiano su tre ha avuto almeno una dose”

Il ministro della Salute: ” Stiamo disegnando un orizzonte che ci porterà fuori dall’emergenza”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento all’evento ‘Gli italiani e l’agricoltura al tempo del Covid’, promosso da Coldiretti ha sottolineato il traguardo raggiunto in Italia in ambito vaccinazioni.

“Siamo arrivati a 28 milioni di dosi” di vaccino Covid “somministrate e un cittadino su 3 ha avuto una dose”.

“Ieri – ha quindi ricordato – c’è stato un passo decisivo in Cdm per leggere questa fase nuova che stiamo vivendo. Stiamo disegnando un orizzonte che ci porterà fuori dall’emergenza” e “oggi abbiamo gli strumenti che prima non avevamo” riferendosi al vaccino.

“Si apre una fase di ripartenza e di rinascita e non c’è niente di più bello – ha detto ancora il ministro – Ci sarà da oggi un percorso di riaperture un passo alla volta e con i piedi per terra. Nella stagione che si aprirà dovremo ancora continuare a investire su quello che è salute: sull’agricoltura di qualità e sul Servizio sanitario nazionale universale capace di prendersi cura di tutti”.

(Globalist)