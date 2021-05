Gualtieri contro Raggi: “Sulle periferie solo promesse non mantenute, ma sono la priorità”

Il deputato Pd: “Pensiamo che una capitale degna di questo nome deve dare piena cittadinanza a tutti”.

Roberto Gualtieri, deputato del Partito Democratico e candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, in un’intervista al programma Gli Inascoltabili di Nsl radio: “La periferia? Questa è la nostra priorità. Pensiamo che una capitale degna di questo nome deve dare piena cittadinanza a tutti. Ci sono delle zone della nostra città che sono state abbandonate e che non hanno ne infrastrutture ne servizi. E quindi occorre fare solo una cosa: rimboccarsi le maniche e realizzare queste cose che non sono state fate per anni”.

“Noi abbiamo avuto promesse cinque anni fa ma fatti zero – continua Gualtieri – e non lo dico io, me lo dicono i cittadini che sto incontrando che mi ricordano che negli ultimi 5 anni non è successo nulla se non che la situazione è peggiorata. Se si pensa che mettendo un po’ d’asfalto, spesso non a regola d’arte, per tappare qualche buca, si possa rimediare a cinque anni di promesse non mantenute i romani non si fanno prendere in giro. Da questi quartieri importanti di Roma non passa la sfida elettorale, ma passa il rilancio di questa città”, conclude.

