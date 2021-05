Pd e M5s trovano l’accordo per Napoli. Carta ‘coperta’ di Fratelli d’Italia per Roma

Passi avanti fra dem e movimento 5 stelle per l’alleanza nel capoluogo campano. Sulla capitale affonda il coltello il leader di Italia viva. Per Renzi è un “fallimento”. Intanto, resta aperta la partita di Milano

Il Pd e il Movimento 5 stelle fanno un passo avanti nell’alleanza a Napoli, con la soddisfazione di Luigi Di Maio e di Andrea Orlando che promuovono l’asse nel capoluogo campano. Ora si punterà al candidato che potrebbe essere l’ex ministro Manfredi.

L’alleanza tra Pd e M5s alle prossime elezioni amministrative “credo debba essere la prospettiva e non come una questione occasionale, laddove non ci siano ostacoli insormontabili determinati anche dalla storia amministrativa delle singole città”, dice il ministro del Lavoro. “Dopo mesi di incontri sul territorio, dopo aver ascoltato il mondo delle imprese e la societa’ civile, a Napoli abbiamo suggellato un ambizioso patto per le prossime amministrative. Il Movimento e il Pd correranno insieme, partendo dai temi e dall’ascolto dei cittadini. Adesso avanti, scegliamo un nome valido per la citta’ di Napoli”, afferma in una nota il ministro Di Maio.

Sul ‘caso Roma’ affonda il coltello Matteo Renzi: “Il Pd e il Movimento 5 Stelle – osserva il leader di Iv – hanno parlato per mesi di accordo ma non riescono a farlo. E Roma e’ il simbolo di questo fallimento”. Mentre Carlo Calenda ‘promuove’ l’ipotesi di una candidatura nella Capitale del senatore azzurro Gasparri per il centrodestra. Circola pure il nome dell’avvocato Giulia Bongiorno. “Sarebbe una buona candidatura”, spiega un ‘big’ di Fratelli d’Italia. Ma in realtà l’ex ministro non dovrebbe essere della partita.

Fdi, riferiscono fonti parlamentari, ha pronta una carta da gettare sul tavolo mercoledì. Un nome che – spiegano le stesse fonti – potrebbe trovare la convergenza degli altri partiti della coalizione. “Sarà una sorpresa. Non lo possiamo fare per non bruciarlo”, si aggiunge.Ma intanto soprattutto Lega e FI non abbandonano la pista Bertolaso, anche se l’ex numero uno della Protezione civile ha fatto sapere di non voler scendere in campo. “Su Bertolaso a Roma sono convinto che si possa ancora lavorare, sono fiducioso. Su Milano, dopo il no di Albertini, vedremo, ci sono tanti nomi. Troveremo il miglior candidato possibile. Lupi? E’ un buon nome””, ha spiegato il coordinatore di Fi Antonio Tajani. Ancora non chiusa, dunque, la partita per quanto riguarda Milano.

