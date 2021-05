LA CAMPAGNA DI BRUXELLES. La Ue e i vaccini, verso il 70 per cento e oltre

La campagna vaccinale della Ue non era partita sotto i migliori auspici, per usare un eufemismo. I primi ritardi dell’azienda che sarebbe diventata una spina del fianco per Bruxelles, AstraZeneca; le inefficienze dei singoli stati membri, inclusi quelli più insospettabili come la Germania; i dubbi sulla strategia di prenotazione dei farmaci attuata dalla Commissione, soprattutto se confrontata con quella di Usa, Regno Unito e Israele; gli inevitabili egoismi nazionali, sfociati per l’occasione nei tentativi di approvvigionarsi in maniera parallela alle dotazioni Ue o respingere qualsiasi meccanismo di solidarietà (in entrambi i casi, si può chiedere conferma al cancelliere austriaco Sebastian Kurz). L’obiettivo fissato in origine, quello del 70% di adulti vaccinati entro l’estate, poteva sembrare come minimo ottimistico fino a qualche settimana fa. Oggi non solo è alla portata, ma Bruxelles ha fissato un termine più preciso: luglio.