Checco Zalone, Tapiro d’oro per il David non ritirato: “Non me lo aspettavo, credo poco in me”

Tapiro d’oro a Checco Zalone, all’anagrafe Luca Medici. Giovedì 13 maggio a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli incontra a Bari l’attore e regista, a cui consegna il Tapiro d’oro per non essersi presentato a ritirare il David di Donatello vinto martedì sera.

Premio ottenuto per la miglior canzone con Immigrato, brano del film Tolo Tolo. “Non sono andato perché non me l’aspettavo, forse credo poco in me stesso”, ha detto Zalone secondo le anticipazioni pubblicate sul sito della trasmissione di Antonio Ricci. Il comico e attore pugliese ha battuto Laura Pausini, in gara (ma senza vittoria come agli Oscar) con Io sì (seen), canzone del film La vita davanti a sé. “Quindi il Tapiro dovremmo darlo a Laura. Anzi, se ci è rimasta male le propongo di scambiare il suo Golden Globe, a cui io aspiravo, con il mio David di Donatello“, scherza l’attore. “La Pausini battuta da Zalone? Pensavo fosse una bufala! Giuro!”, ha aggiunto.

La vittoria di Checco Zalone ai David di Donatello per la miglior canzone originale Immigrato, che ha battuto Io Sì di Laura Pausini, ha scatenato il delirio sui social, dove i fan della cantante romagnola si sono scatenati esprimendo tutta la loro delusione. “Come se anziché a Guardiola, Zidane, Mourinho, il premio Allenatore dell’anno Uefa andasse ad Oronzo Canà. Vergognoso!!!”, ha sbottato un utente. “First reaction: choc!“, scrive un altro, citando l’ormai celebre frase in inglese di Matteo Renzi. “Ma davvero il pezzo di Zalone, che non conosce nessuno, è stato preferito alla pluripremiata Io sì? Ma in base a quale parametri hanno votato?”, si domanda un fan. “Non ho parole – incalza un’internauta – Per me finisce qui, cambio canale. Perché in Italia non è apprezzata?”.

“Checco Zalone batte la Pausini vincitrice del golden globe e candidata all’Oscar, fa ridere già così”, osserva un altro, facendo riferimento alla reazione della Pausini all’annuncio del brano vincitore – in un video diventato ormai virale – in cui l’artista scoppia in una risata incredula.

