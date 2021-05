Roma nord resta a secco: da Valle Muricana a La Storta ecco dove mancherà l’acqua

I territori periferici del Municipio XV senza acqua per una notte intera: interessate le zone di Valle Muricana, Cesano, La Storta e Castelluccia. Arrivano le autobotti di Acea

Roma nord senza acqua per una notte intera. Per effettuare interventi di manutenzione su importanti condotte, volti a migliorare l’efficienza del servizio, Acea ha fatto sapere che si renderà necessario ridurre il flusso idrico nelle zone di Valle Muricana, Cesano, La Storta e Castelluccia nella notte fra il 12 ed il 13 maggio 2021.

Da Valle Muricana a Cesano: ecco dove mancherà l’acqua

Niente acqua per quei territori periferici del Municipio XV dalle ore 22:00 di mercoledì 12 maggio alle ore 05:00 di giovedì 13 maggio. Nell’occasione abbassamenti di pressione con possibili mancanze di acqua nelle zone Valle Muricana, Cesano, La Storta e Castelluccia. Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie o zone limitrofe alle citate.

Roma nord senz’acqua: arrivano le autobotti

Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 22:00 di mercoledì 12 maggio alle ore 05:00 di giovedì 13 maggio, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: via Stazione di Cesano, angolo via Giovan Pietro Marcucci Poltri; via Cassia, angolo via dell’Isola Farnese.

“Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua”. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800130335 e visitare il sito internet aziendale.

(Romatoday)