‼️ L’Ecologia Integrale è possibile. Dalla Guida alla Formazione per concretizzare l’ecologia integrale.

Scopri di più durante il webinar del 19 maggio “Comunità e territori per l’ecologia integrale e lo sviluppo sostenibile” con un confronto tra Caritas Italiana e ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile per il lancio del nuovo del corso di formazione nazionale per l’ecologia integrale!

Non mancare!

Appuntamento online 19 Maggio dalle 17.00 alle 18.00.

Iscriviti qui 👉 https://forms.gle/3PaWyYSZqg95RsgRA

Con la partecipazione di:

Ivana Borsotto, Presidente FOCSIV,

Walter Nanni, Caritas Italiana,

Gianni Bottalico, ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile,

Don Bruno Bignami dell’Ufficio nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro della CEI

Claudia Alongi, Focsiv

