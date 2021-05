Sondaggi, Meloni incalza Salvini: nuovo record di preferenze per Fdi, mentre la Lega scende sotto al 22%

Fratelli d’Italia sale al 18,4% e guadagna lo 0,6% in due settimane. Il Pd resta il secondo partito con il 19,4. Il Carroccio cala al 21,8 per cento

La rincorsa di Meloni non si arresta. E Fratelli d’Italia ormai incalza la Lega e, se il trend positivo si confermerà anche nelle prossime settimane, si appresta a superare il partito di Matteo Salvini diventando così ufficialmente la formazione che guida il centrodestra. L’ultimo sondaggio di Youtrend/Agi rivela infatti che per il Carroccio le polemiche di questi giorni, dalla battaglia contro la legge Zan alla vicenda Fedez, dal coprifuoco alle contestazioni sul Pnnr, non hanno prodotto buoni risultati in termini di preferenze elettorali.

Stando ai dati della rilevazione, infatti, la Lega scende nei consensi calando, per la prima volta nell’ultimo anno, al di sotto della soglia del 22 per cento. E a rosicchiare percentuali importanti continua a essere Giorgia Meloni, ormai diretta avversaria di Salvini e vera leader del centrodestra. Fratelli d’Italia in due settimane ha infatti guadagnato un altro 0,6 per cento di consensi, arrivando così a quota 18,4. Un record che porta il partito di destra ad appena tre punti dal Carroccio.

Mentre dunque Meloni fa crescere la sua formazione, Salvini con le sue esternazioni continua a provocare un calo dei consensi e fa scendere la Lega al 21,8 per cento (-0,4 per cento rispetto all’ultimo sondaggio del 6 maggio), con il Pd che in seconda posizione incalza il Carroccio con il suo 19,4 per cento.

Anche per il Movimento 5 Stelle la situazione non è delle migliori. Le beghe tra i grillini e Casaleggio sembrano suscitare dubbi negli elettori e, nostante la nuova leadership di Giuseppe Conte, il partito dei pentastellati perde così lo 0,5 per cento di consensi raggiungendo così il 16,4 per cento.

Resta al 7,6 per cento, invece, Forza Italia, mentre Italia viva perde 3 decimali calando a 2,4 per cento (15 giorni fa era al 2,7).

(La Repubblica)