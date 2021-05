Gubbio, esplosione in un laboratorio di cannabis light: due morti e tre feriti

Una delle vittime aveva 20 anni, l’altra è una donna. Tre persone estratte vive dalle macerie e trasferite in ospedale: uno è grave

PERUGIA – Violenta esplosione in un’azienda a Gubbio (Perugia). Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno estratto vive tre persone, mentre una quarta, un ragazzo di 19 anni, è morto. Si chiamava Samuel. In tarda serata anche una quinta persona, una donna, Elisabetta, di 52 anni, è stata poi tirata fuori senza vita dalle macerie. Entrambi lavoravano nel laboratorio saltato in aria.

(La Repubblica)