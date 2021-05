SETTORE CROCIERISTICO: SUPPORTIAMO INGRESSO CIVITAVECCHIA NELLA RETE TEN-T

Supporteremo gli sforzi dell’AdSP per l’inserimento del porto di Civitavecchia nella rete europea dei trasporti TEN-T, condizione necessaria per il reperimento di importanti risorse comunitarie

“Apprendiamo con soddisfazione che i traffici del porto di Civitavecchia e dei porti del Lazio mostrano primi importanti segnali di ripresa, evidenziando una crescita del 20% delle merci solide e di oltre il 12% delle navi mercantili rispetto al primo trimestre del 2020”. Così l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio Mauro Alessandri.

“Anche il settore crocieristico sta ripartendo. Sono segnali incoraggianti, che ci spingono a intensificare gli sforzi per il rilancio della città portuale e dell’intero network laziale attraverso la realizzazione di efficaci infrastrutture di trasporto, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale. Con tre priorità: il completamento della Orte-Civitavecchia, la connessione ferroviaria dell’ambito portuale e l’avvio della Darsena Grandi Masse. In questo senso vanno il Piano Regionale dei Trasporti, recentemente adottato, e il progetto di Zona Logistica Semplificata, che a breve consegneremo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Intendiamo anche supportare gli sforzi dell’AdSP a supporto dell’inserimento del porto di Civitavecchia nella rete europea dei trasporti TEN-T, condizione necessaria per il reperimento di importanti risorse comunitarie”, conclude Alessandri.

Regione Lazio