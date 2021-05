Il laboratorio Praecilia di Manziana ampia la propria offerta ai cittadini.

Alcune novità:

Visita dermatologica + Epiluminescenza 1 neo 110 euro

Visita urologica + eco vescico prostatica 1 110 euro

Visita angiologica + doppler arterioso e venoso 150 euro

Visita chirurgica + ecografia parti molli 110 euro

Visita proctologica + anoscopia 80 euro

Novità SARS-CoV-2

Test sierologico quantitativo anti proteina SPIKE per la ricerca degli anticorpi IgG neutralizzanti, per chi ha eseguito il vaccino e inoltre Tamponi antigenici rapidi e di ultima generazione (validi per concorsi), molecolari, Test sierologici qualitativi e quantitativi.