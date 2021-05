Il ritrovo di via Braccianese Claudia è stato punto di riferimento anche con le zone rosse e arancione

Scavalcato l’aprile delle colombe artigianali e delle zone rossa e arancione, lo staff del Four Friends si appresta a vivere il mese di maggio col rinnovato stimolo che in questi giorni sta coinvolgendo gli italiani: la zona gialla, con l’augurio e la speranza si trasformi a breve in zona bianca. Con l’estate alle porte c’è voglia di ricominciare a vivere la quotidianità d’un tempo, fermo restando che bisognerà ancora rispettare le regole per uscire indenni dalla pandemia. E, a dirla tutta, di acqua sotto i ponti ne passerà ancora tanta prima di poter dire “è finita”. Nonostante l’inasprimento delle misure per il contrasto del Covid delle scorse settimane, il Four Friends è sempre rimasto aperto, mantenendo in piedi quel punto di riferimento della via Braccianese Claudia che ormai è diventato un must. Il servizio di asporto e domicilio sette giorni su sette ha fatto centrare l’obiettivo di fornire, con il consueto impegno e l’abituale passione, un punto di riferimento di normalità per i nostri clienti. Che, seppur con la mascherina e benché con l’obbligo di “asportare” anche un semplice caffè, hanno potuto avere quel briciolo di sensazione legata alla normalità. Tutti gli altri servizi, per esempio la caffetteria, i menù a pranzo e cena, le pinse e la pasticceria, il sushi durante i fine settimana, hanno continuato a essere disponibili (anche se solo con l’asporto) e continueranno a maggior ragione a esserlo ora che si è tornati in zona gialla, con regole più morbide e di sicuro maggiormente a… portata di cliente. E a maggio prosegue il magic moment del gelato, già cominciato negli ultimi giorni di aprile. Il sogno di un’estate normale prosegue senza soluzione di continuità al Four Friends.