Cerveteri, con la Festa del Santo Patrono torna ad esibirsi il Gruppo Bandistico

Con i festeggiamenti di San Michele Arcangelo, Santo Patrono di Cerveteri, torna anche il Gruppo Bandistico Caerite diretto dal Maestro Augusto Travagliati.

Domenica 9 maggio, nell’ultima giornata di festeggiamenti, i musicisti e le musiciste della banda cittadina, si esibiranno alle ore 19:30 in Piazza Santa Maria. Si tratta di un ritorno del Gruppo Bandistico, dopo la pausa dovuta alle limitazioni del lockdown e della pandemia.

L’ingresso sarà gratuito, ma al fine di rispettare le vigenti normative, è obbligatoria la prenotazione. Si può prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 3534107535 o inviando una e-mail a pitcerveteri@gmail.com.

“Il Gruppo Bandistico, magistralmente Diretto dal Maestro Augusto Travagliati, è un’istituzione della nostra città – dichiara l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano – quanto ci è mancato vederli sfilare per le vie del paese e quanto ci sono mancati i loro concerti in occasione dell’Estate Caerite e del Natale! In attesa di poter organizzare nuovamente concerti, sempre molto attesi dalla cittadinanza, siamo felici che li vedremo esibirsi in occasione della Festa di San Michele Arcangelo, il primo appuntamento che vedrà la partecipazione del pubblico dopo tanto tempo. Raccomando a tutti, di prenotarsi per partecipare al concerto e di osservare tutte le misure di sicurezza previste”.

“Finalmente torniamo ad esibirci e siamo onorati che questo accada, dopo oltre un anno di interruzione forzata dovuta dalla pandemia da COVID-19, proprio in occasione di un momento così importante e sentito dalla cittadinanza e da tutti noi come è la Festa del Santo Patrono – ha dichiarato il Maestro Augusto Travagliati, Direttore del Gruppo Bandistico Caerite – cercheremo, nel nostro piccolo, di far respirare a tutti un po di ritorno alla normalità, seppur nel pieno rispetto del periodo che stiamo attraversando. Come sempre, suoneremo marce brillanti e motivi allegri, sperando che questi possano essere un buon auspicio per ricominciare a suonare, il più presto possibile, per la nostra amata Cerveteri, proprio come abbiamo fatto per tanti anni e vogliamo continuare a fare. Da me e da tutti i musicisti e le musiciste del Gruppo Bandistico Caerite, buon San Michele a tutti”.