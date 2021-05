Il momento è arrivato. Domenica 25 aprile è stata l’under 16 a scendere in campo e ad aprire ufficialmente la stagione agonistica 2020-2021 del Bracciano basket.

Nella settimana successiva esordio anche per gli altri gruppi a partire dall’under 18, seguita dall’under 15 e dall’under 13; e, infine, con la serie D.

Finalmente si gioca! Certamente questo non significa il “libera tutti”, in quanto per la gestione dei campionati sono previsti protocolli severi a cui le società dovranno attenersi rigorosamente. Dunque, per assicurarsi la ripresa dei campionati, la società ha dato il massimo e ha ottemperato a tutto quanto richiesto, garantendo per esempio la disponibilità di sette dirigenti che si alterneranno nel corso della settimana tra campionati giovanili e senior con l’obiettivo di far rispettare le regole federali. La novità assoluta è la presenza del “delegato alla vigilanza” che avrà il compito di supervisionare l’applicazione delle procedure previste dal protocollo di sicurezza Covid, controllare gli accessi, verificare lo stato di salute delle persone ammesse all’impianto (limitate a massimo 50 persone tra atleti, ufficiali di campo e genitori), soprattutto in relazione agli atleti e relativo staff che, si ricorda, hanno l’obbligo di sottoporsi al tampone nelle 48 ore precedenti alla gara.

Finalmente si torna a giocare. Si torna a giocare in un ristrutturato Palaprovincia, restituito alla cittadinanza dopo un lungo periodo di degrado e abbandono, grazie all’impegno del Bracciano Basket, andando oltre le aspettative, e dell’amministrazione comunale. Una palestra con 150 posti a sedere (anche se in questo periodo di covid non utilizzabili), sicura e funzionale. Recentemente è stata ultimata anche la recinzione e riqualificata l’area esterna con panchine, alberi e dissuasori per l’area parcheggio.

Finalmente sarà un maggio all’insegna del ritrovato entusiasmo, ma con un occhio sempre vigile alla prevenzione e al rispetto delle regole, fattori ai quali ispirarsi per i preparativi e l’organizzazione del 23° Summer Basket Camp, ovvero settimane di svago, divertimento e sport aperto a tutti, anche ai principianti, dai 5 anni in poi. La location è l’area sportiva recintata compresa tra il Palaprovincia e l’adiacente Playground, dove i partecipanti potranno praticare soprattutto minibasket e basket accompagnati da altri sport per quattro settimane consecutive, a partire da lunedì 21 giugno con orario 8 e 30-17. Nei prossimi giorni le prime informazioni.

Chiosa così il presidente Luciano Cioce: «Bambini e ragazzi hanno bisogno di attività di movimento per la loro crescita fisica e psichica, l’interruzione quindi degli sport che stavano facendo ha rappresentato una lunga battuta di arresto che ha modificato i loro ritmi quotidiani di vita, l’umore, il sonno, l’alimentazione. Pertanto l’obiettivo del Basket Camp sarà quello di riaccendere l’entusiasmo dei giovani, perso in questi lunghi mesi di pandemia. E’ una sfida che accettiamo. Lo sport non è sostituibile. Lo sport è vita».