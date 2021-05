Covid: 12.965 nuovi casi e 226 morti, più tamponi ma numeri in calo

In discesa anche il numero dei ricoverati mentre aumentano dimessi e guariti. Il tasso di positività arretra al 3,4%

Sono 12.965 i nuovi casi di covid registrati oggi in Italia in calo rispetto ai 13.446 di venerdì 30 aprile nonostante un numero maggiore di tamponi (378.202 contro i 338.771 di ieri). In calo anche il numero delle vittime 226 contro le 263 di venerdì 30 aprile per un totale di 121.033.

In discesa anche il numero dei ricoverati. In terapia intensiva restano 2.522 pazienti (-61) con 143 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari 18.381 (-559). Attualmente risultano positive 430.542 persone mentre il numero di dimessi e/o guariti sale a 3.484.042.

Il tasso di positività al Covid è in calo al 3,4% contro il 3,9% del 30 aprile. A fronte di 378.202 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia infatti i positivi sono stati 12.965. Il giorno precedente erano stati invece 13.446 su 338.771 tamponi.

(Agi)