Letta si rivolge ai agli italiani: “Siate responsabili, se seguite Salvini ci giochiamo l’estate”

Letta invita tutti alla prudenza e critica il leader della Lega. Sull’ esecutivo dice: “Questo governo deve durare tutta la legislatura”

Il segretario del Pd Enrico Letta non si lascia intimorire dai continui picconamenti, in direzione della maggioranza, della Lega e di Salvini.

Infatti il pressing leghista ha fatto perdere la pazienza non solo a Draghi ma anche agli alleati di governo del Pd.

La ripartenza è “gestibile, a patto che non si facciano passare messaggi sbagliati sul coprifuoco.

Serve una linea di prudenza e di riaperture in sicurezza”

“Agli italiani dico: siamo, siate responsabili, se seguite Salvini ci giochiamo l’estate.

Non date retta a Salvini”.

E’ l’avvertimento lanciato dal segretario del Pd, Enrico Letta.

La ripartenza “è gestibile a patto che non si facciano passare messaggi sbagliati sul coprifuoco”, ha continuato.

“Se sbagliamo adesso, se gestiamo irresponsabilmente i week end ci giochiamo l’estate”, ha poi concluso.

“No al liberi tutti” – “Se invece seguiamo una linea di prudenza e riaperture in sicurezza – ha aggiunto il segretario dem, intervistato in diretta sul sito della “Stampa” -, l’estate può andare alla grande”.

Secondo Letta, il messaggio di Salvini “è un errore profondo perché l’obiettivo è uscire dalla pandemia.

Se la politica fa passare il messaggio che da maggio c’è il liberi tutti, è irresponsabile”.

“Lavoro al centro dell’Italia post pandemia” – Letta ha poi aggiunto che “il lavoro va messo al centro dell’Italia post-pandemia.

Si rischia una ripresa senza lavoro, dobbiamo combattere contro questa terrificante prospettiva”.

E sul Recovery: “Dopo aver approvato il Pnrr nei tempi e averlo mandato a Bruxelles, adesso io mi sento di dire al governo: faccia un patto per la ricostruzione e il lavoro.

Lo faccia con le forze sociali, i sindacati, con gli enti territoriali”.

“Questo governo deve durare tutta la legislatura” – Inoltre, Letta ha sottolineato: “Io penso che questo governo debba durare per tutta la legislatura, avere respiro e polmoni lunghi”.

(Globalist)