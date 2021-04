Tra ironia e indignazione Antonella Attili interpreta il monologo di Grillo: ed è boom sui social

L’attrice su “Propaganda Live” usa le parole del comico per ricordare che c’è il diritto delle donne di non subire abusi e di non passare per colpevoli

Il video di Grillo in difesa del figlio Ciro accusato di stupro sta facendo molto discutere.

Così l’attrice Alessandra Attili ha dedicato a questa vicenda un breve monologo a “Propaganda Live” andato in onda su La7.

Che cosa ha fatto? Ha letto brani delle parole del comico genovese e gliele ha commentate in maniera un pò ironica e un pò indiganta.

Un breve pezzo ma molto sentito e partecipato che è entrato subito negli Hastag trend di Twitter

A dimostrazione che anche con un pizzico di ironia (ma solo un pizzico) si possono affrontare temi serissimi e combattere quella sotto cultura che vede la donna sempre colpevole o che “se l’è andata a cercare”.

(Globalist)