Sono 13.817 i nuovi casi di Covid in Italia, 322 i decessi. Il tasso di positività scende a 4,3%

Ieri i contagi erano stati 14.761. L’incremento del numero di tamponi ammonta a 320.780. Diminuisce la pressione sulle terapie intensive: i ricoveri sono 2.894, meno 85 rispetto a ieri

Sono 13.817 i nuovi casi di contagio al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.761. Sono invece 322 i decessi in un giorno (ieri 342) per un totale di 119.021 vittime dall’inizio della pandemia.

Il tasso di positività scende a 4,3% (ieri era 4,7%), l’incremento del numero di tamponi ammonta a 320.780 (+5.80 su ieri). Diminuisce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 20.971 (ieri erano 21.440, con un decremento quindi di 469 unità), i pazienti in terapia intensiva 2.894, meno 85 rispetto a ieri (143 gli ingressi del giorno contro i 153 di ieri).

Gli attualmente positivi sono 461.448, in diminuzione di 4.095 rispetto a ieri, i dimessi/guariti 17.587 in più, per un totale di 3.369.048. In isolamento domiciliare figurano 437.583, meno 3.541 rispetto a ieri. La regione con il maggior numero di nuovi casi resta la Lombardia con 2.313 (ieri +2.304); a seguire Campania con +2.012 (ieri +1.970), Lazio con +1.266 (ieri +1.221), Puglia con +1.255 (ieri +1.692) e Sicilia con +1.095. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 3.949.517.

