Calano i ricoveri per Covid ma altri 342 italiani muoiono per il Covid

Sono 14.761 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 315.700 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 4,7%,

Un leggero miglioramento ma quello che si sottovaluta è che il ‘serbatoio’ del virus è molto vasto e che con l’aumento del contatti tra le persone ci potrebbe essere una nuova impennata nel giro di due settimane.

Sono 14.761 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 315.700 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 4,7%, in leggero aumento rispetto al 4,4% di giovedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 342, per un totale di 118.699 dall’inizio della pandemia. I guariti odierni sono stati 21.069.

Calano di 42 unità le terapie intensive, mentre sono 654 in meno le persone ricoverate negli altri reparti Covid.

(Globalist)