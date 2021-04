La regina Elisabetta compie 95 anni, ma Harry torna da Meghan e Archie

I restanti membri della Famiglia reale hanno deciso di darsi il turno per non lasciare la monarca da sola. A farle compagnia ci saranno comunque i due nuovi cuccioli di corgy, Muick e Fergus, donati dal figlio Andrea lo scorso febbraio mentre il principe Filippo era ricoverato in ospedale

La regina Elisabetta II compie 95 anni e per la prima volta in 73 anni non c’è il marito Filippo al suo fianco, deceduto il 9 aprile all’età di 99 anni. Non ci sarà neanche il nipote Harry, tornato negli Stati Uniti dalla moglie incinta e dal figlioletto Archie, dopo essere volato la settimana scorsa nel Regno Unito per i funerali del nonno.

Nei giorni scorsi sulla stampa britannica erano apparse indiscrezioni che avrebbe rinviato il rientro in California, anche alla luce del colloquio di due ore avuto con il fratello maggiore William e il padre Carlo, il primo faccia a faccia dopo la scioccante intervista concessa a Oprah Winfrey, ma il Daily Mail ha fotografato il suo arrivo nella villa a Montecito, in California, dove vive con la famiglia. I

restanti membri della Famiglia reale hanno deciso di darsi il turno per non lasciare la monarca da sola. A farle compagnia ci saranno comunque i due nuovi cuccioli di corgy, Muick e Fergus, donati dal figlio Andrea lo scorso febbraio mentre il principe Filippo era ricoverato in ospedale.

Una fonte al Sun ha sostenuto che “la regina non intendeva prendere nuovi cani perché temeva di essere troppo anziana. Ma è stato Andrea a farla la sorpresa con i due nuovi cuccioli quando si è sentita sola al castello dopo il ricovero del duca di Edimburgo”.

Alla vigilia dei funerali di Filippo, Elisabetta è stata vista prendere l’auto per portare i due nuovi corgy a fare una passeggiata nei giardini di Frogmore. I nuovi arrivati sono stati chiamati Fergus in onore dello zio materno, Fergus Bowes-Lyon, morto in Francia durante la Prima Guerra Mondiale, e Muick, uno dei luoghi preferiti dalla monarca e dal marito a Balmoral in Scozia.

(Agi)