Vaccinazioni ai soggetti fragili; al via vaccinazioni nelle carceri

‘’IL 70% DEI FRAGILI ASSISTITI NEL LAZIO HA GIA’ RICEVUTO SOMMINISTRAZIONE VACCINO’.

‘DA DOMANI AL VIA VACCINAZIONI NELLE CARCERI PER POLIZIA PENITENZIARIA E DETENUTI’

“Su un totale di 84.621 pazienti che rientrano nella categoria estremamente fragili e vulnerabili nel Lazio il 70% ha già ricevuto la prima somministrazione pari a 58.610 e sono 25.143 coloro che hanno completato il proprio percorso vaccinale con la seconda dose. Verranno tutti completati entro la fine del mese di aprile come da calendario vaccinale”.

– – – – –

“Prenderanno il via da domani 22 aprile le attività di vaccinazione riservate alla Polizia Penitenziaria e i detenuti degli Istituti di pena di tutto il territorio regionale. In pochi giorni completeremo le operazioni con il vaccino Moderna. Ringrazio tutti i nostri operatori sanitari e le USCAR per l’impegno straordinario e l’efficienza dimostrata e la collaborazione da parte del personale dell’Amministrazione penitenziaria”.

Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, 21 aprile 2021