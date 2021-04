Grillo e la difesa del figlio, Conte: “Comprendo l’angoscia di Beppe, ma non trascurare dolore ragazza e familiari”

L’ex premier: “Autonomia e lavoro toghe vanno sempre rispettate”. Le sindache grilline Raggi e Appendino: “Per denunciare non c’è un momento giusto, una donna deve poterlo fare sempre”.

La mamma del ragazzo in un commento al post Fb di Maria Elena Boschi: “In un video si vede che lei è consenziente”. Salvini: “Disgustoso”

“Comprendo l’angoscia di Beppe, ma non si può trascurare il dolore della ragazza e dei familiari”. Dopo ore di silenzio, l’ex premier Giuseppe Conte commenta il video pubblicato ieri da Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro accusarto di stupro assieme a tre amici. Un video duramente criticato anche all’interno del Movimento e che oggi è stato anche al centro della discussione nell’Aula della Camera. In molti, infatti, hanno criticato non solo le parole di Grillo, ma anche il silenzio del futuro leader del Movimento, Giuseppe Conte, che ha atteso molte ore prima di prendere posizione.

Conte: “Beppe rispetti dolore ragazza”

“Comprendo le preoccupazioni e l’angoscia di un padre, ma non possiamo trascurare che in questa vicenda ci sono anche altre persone, che vanno protette e i cui sentimenti vanno assolutamente rispettati”, sottolinea Conte. L’ex premier si riferisce “alla presunta vittima, la giovane ragazza direttamente coinvolta nella vicenda e i suoi familiari che stanno vivendo anche loro momenti di dolore e sofferenza”. Conte ha poi spiegato di aver avuto modo “di parlare con Beppe Grillo in più occasioni e conosco bene la sua sensibilità su temi particolarmente delicati. Sono ben consapevole di quanto questa vicenda familiare lo abbia provato e sconvolto. E’ una vicenda – ha aggiunto il futuro leader del Movimento 5 Stelle – che sta affliggendo lui, la moglie, il figlio e l’intera famiglia”.

Conte ha quindi ribadito che “in questa vicenda vi è un principio fondamentale che non possiamo mai perdere di vista: l’autonomia e il lavoro della magistratura devono essere sempre rispettati. Perciò anche in questo caso attendiamo che i magistrati facciano le loro verifiche”. Del resto, spiega l’ex presidente del Consiglio, “con il Movimento 5 Stelle mi accomunano da sempre queste due convinzioni: di ritenere indiscutibile il principio dell’autonomia della magistratura e di considerare fondamentale la lotta contro la violenza sulle donne, una battaglia che abbiamo sempre combattuto in prima linea, basti ricordare le norme sul codice rosso quando abbiamo condiviso la responsabilità di governo. Questi principi – conclude l’ex premier – continueranno a informare la nostra azione politica e le nostre battaglie culturali”.

Il caso irrompe alla Camera

ll caso del video di Grillo questa mattina aveva fatto irruzione nell’aula della Camera all’apertura dei lavori. Il centrodestra attacca e chiede chiarimenti ma anche il capogruppo di Leu Federico Fornaro deplora il video del fondatore M5s. La prima a prendere la parola è stata la deputata di Fratelli d’Italia Lucaselli che ha chiesto la convocazione immediata della conferenza dei capigruppo sul tema. Molto dure anche le critiche della deputata della Lega Ravetto e di Fi Valentini ma anche Leu ha criticato “il garantismo a correnti alternate” del Garante M5S.

Anche la moglie di Grillo difende il figlio

A difendere il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle dall’accuso di stupro è stata oggi anche la moglie di Beppe Grilllo (e madre dell’accusato), Parvin Tadjik. In un post pubblicato sotto al video di sdegno della renziana Maria Elena Boschi ha scritto: “C’è un video che testimonia l’innocenza dei ragazzi , dove si vede che lei è consenziente, la data della denuncia è solo un particolare”.

Boschi contro Grillo: “Video scandaloso, usa il suo potere mediatico per assolvere il figlio”

Ma l’esponente di Italia viva risponde: “Le sentenze le decidono i magistrati, non i tweet delle mamme. Questo modo di concepire la giustizia, giocandola sui social e non nelle aule di tribunale, è aberrante. Ed è ciò che suo marito Beppe ha sempre fatto con i suoi seguaci: si chiama giustizialismo. Io invece aspetto e rispetto le sentenze, come tutti i cittadini”. Boschi poi aggiunge: “Per me Suo figlio Ciro è innocente fino a sentenza passata in giudicato. Suo marito Beppe invece è colpevole di aver creato un clima d’odio vergognoso. Odio contro di me – conclude – contro mio padre, ma soprattutto contro tanti italiani che non possono difendersi perche’ privi della stessa visibilita’ di suo marito. Giustizia, non giustizialismo”,

La condanna del video di Grillo

Contro le parole di Grillo sono proseguiti anche oggi i commenti indignati. Dopo Boschi, è intervenuto anche il leader di Italia viva Matteo Renzi, che colloca le accuse su un piano politico: “Beppe Grillo ha fatto un video scandaloso: il dolore di un padre non giustifica l’aggressione verbale a una ragazza che denuncia violenza”, scrive su Facebook e aggiunge: “Invece che aspettare il processo, il pregiudicato che ha fondato il partito dell’onestà prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto le famiglie degli altri. Quanta ipocrisia nella doppia morale di chi crea un clima d’odio e poi se ne lamenta”. Proprio Renzi aveva poi chiesto che l’ex premier Conte prendesse dicessela sua opinione. “Non c’è un momento giusto. Una donna o un uomo hanno diritto di denunciare eventuali violenze quando lo ritengono più opportuno e comunque entro i termini stabiliti dalla legge, che sono stati correttamente allungati”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, sul video di Grillo sull’inchiesta in cui il figlio è accusato di stupro. “La giustizia, poi, farà il suo corso, come lo farà in questa vicenda – aggiunge Appendino -. Purtroppo, con i suoi tempi e portandosi dietro la sofferenza di tutte le parti coinvolte, anche quella di Beppe a cui sono umanamente vicina”. E la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di un evento in Campidoglio, rispondendo ad una domanda sul video di Grillo, dice: “È una storia piena di dolore con vittime giovanissime. Capisco la sofferenza di Beppe ma per una donna deve esserci sempre la possibilità di denunciare”.

“Chieda scusa a tutte le donne italiane – interviene anche il leader della Lega Matteo Salvini – capisco lo sfogo di un padre ma mi permetto di dire che è disgustoso, vergognoso e imbarazzante invocare l’innocenza del figlio in base ai giorni attesi da una ragazza per denunciare uno stupro. Questo ci riporta al Medioevo”.

“Le parole di Grillo sono inaccettabili e vergognose. Solidarietà alla ragazza, alla famiglia e alle vittime di ogni violenza. Non importa quando denunciate, cosa avevate fatto o indossato: non siete né complici né colpevoli. La politica deve sempre affermare questo principio”, scrive su Twitter la vicesegretaria del Partito democratico Irene Tinagli.

Dura anche la senatrice di FdI Isabella Rauti: “Uno show disgustoso che offende le donne vittime di violenza”. Mentre la portavoce delle Sardine Jasmine Cristallo parla di “virulento maschilismo di stampo patriarcale”.

Sul fronte cinquestelle interviene l’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta: “Caro Beppe, capisco il tuo dolore di padre, capisco la rabbia dei processi mediatici che colpiscono di più le persone conosciute, ma la tua rabbia e il tuo dolore non devono offendere la rabbia e il dolore dei genitori della ragazza”. E ricorda come “durante il nostro primo governo siamo stati fieri di approvare la Legge #CodiceRosso, che ha peraltro esteso il termine per la denuncia di violenza subita da parte della donna da sei mesi a 12. Lo abbiamo voluto estendere”, spiega Trenta, “perché la maggior parte delle donne violentate spesso non denunciano. Si vergognano, hanno paura di essere segnate a vita, sanno che c’è gente che le accuserà di essere state causa della violenza e non vittime”.

(La Repubblica)