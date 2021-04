🛑 CERVETERI, INFORMAZIONE URGENTE – DOMANI SCIOPERO DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 🛑

Si rende noto che a seguito di uno sciopero indetto dal personale dipendente della Ditta di Igiene Urbana, nella giornata di domani, giovedì 22 aprile 2021 potrebbero verificarsi dei disservizi nel sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti.

Nonostante tutti i tentativi di conciliazione portati avanti dall’azienda, la Sigla Sindacale FAILEA e i dipendenti affiliati hanno ugualmente confermato lo stato di agitazione.

In caso di mancato ritiro, l’utenza è invitata a ritirare in casa il mastello ed esporlo nuovamente il giovedì successivo. È possibile inoltre conferirlo presso il Centro di Raccolta Comunale in Via Settevene Palo Nuova, aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e la domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00.

Buona serata,

Alessio Pascucci