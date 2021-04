Terzo valico. Finito lo scavo in galleria

“Aperta” quella di Serravalle, la seconda per lunghezza della nuova linea

Sono finiti gli scavi della galleria di Serravalle, la seconda per lunghezza e importanza del Terzo Valico.

Con il breakthrough di oggi Cociv, nonostante le difficolta legate al Covid, il general contractor per la progettazione e la realizzazione del Terzo Valico, guidato da Webuild, raggiunge il 65% di scavi in sotterranea. La galleria di Serravalle, ricorda Webuild in una nota, è di quasi 7 chilometri, è stata già scavata per una lunghezza di circa 6,4 chilometri dalle talpe meccaniche Giovanna, che ha terminato i lavori a settembre del 2020, ed Elisa, arrivata oggi, entrambe del diametro di circa 10 metri. “Nel 2024 contiamo di chiudere tutti i lavori per quanto riguarda l’opera nel suo insieme. Un’opera strategica che si inserisce in un discorso di collegamenti europei che ci daranno la possibilità di interagire con i grandi corridoi. Si potrà andare da Genova a Rotterdam, attraversando cinque Paesi ad alta percentuale di Pil e si risparmieranno cinque giorni di navigazione” commenta Gianfranco Battisti, ad e dg del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. “Quando sarà finita succederà qualcosa di straordinario – aggiunge -: nel 2024 Genova avrà straordinaria centralità: sarà collegata in meno di un’ora con Milano e con Torino, in 2 ore e 3 minuti si arriverà a Venezia”. Sottolinea Il commissario straordinario per l’opera, Calogero Mauceri -: “Il Terzo Valico è il più grande cantiere italiano, un nuovo tracciato di 53 chilometri, 37 dei quali in galleria”.

(Avvenire)